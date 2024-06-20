У ПриватБанку заявили про початок кредитування енергогенерації за програмою "5-7-9%"

ПриватБанк вже приймає заявки від корпоративних клієнтів та малого та середнього бізнесу (МСБ) на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок за державною програмою доступних кредитів "5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як повідомив член правління ПриватБанку з питань МСБ Євген Заіграєв, розширення урядом можливостей програми доступного кредитування бізнесу дає можливість корпоративним клієнтам та представникам МСБ отримати пільгове фінансування на придбання та установку обладнання енергогенерації.

Що у свою чергу дозволить підтримувати та розвивати виробництво в умовах дефіциту енергії та активно розвивати ринок малої розподіленої генерації.

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Нагадаємо:

18 червня 2024 року Кабінет Міністрів України розширив можливості державної програми "Доступні кредити 5-7-9%". Тепер її коштом підприємці зможуть придбати та встановити електрогенераційні установки, які працюють на газу.

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Отримані за програмою кредитні кошти клієнти банку зможуть витратити на фінансування будівництва та улаштування газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Максимальна сума пільгового кредиту на відповідні цілі становить до 150 млн гривень.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для бізнесу використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

У свою чергу, Національний банк заявив про кризу державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" і вимагає її фундаментально змінити.

Економічна правда