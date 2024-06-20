Ціни на нафту стабільні попри геополітичну напругу на Близькому Сході

Ф'ючерси на нафту марки Brent майже не змінилися, оскільки ринок зважував геополітичні події на Близькому Сході в очікуванні майбутніх даних про запаси в США. Нафта марки WTI подешевшала.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Серпневий ф'ючерс Brent подорожчав на 6 центів до $85,13 за барель. Тим часом липневі ф'ючерси на американську нафту WTI впали на 15 центів до 81,42 долара за барель.

У середу розрахунки по нафті WTI не проводилися через вихідний день в США, що призвело до значної пригніченості торгів. Більш активний серпневий контракт подешевшав на 17 центів до 80,54 долара за барель.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на початку торгів у четвер, коли ринок переварював новини про просування ізраїльських танків до Гази.

"Ринки очікують, що ескалація кризи в Газі може призвести до перебоїв з постачанням нафти з ключового регіону видобутку", - говорить Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Однак, занепокоєння з приводу збільшення запасів нафти та палива в США, схоже, поки що затьмарює побоювання ескалації геополітичного стресу, сказала Сачдева.

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Економічна правда.