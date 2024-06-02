ВМС: РФ пошкодила портову інфраструктуру, інформація про знищення кораблів і катерів – фейк

Прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, Росія вчергове завдала удару по цивільних об'єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування Військово-Морських Сил ЗСУ.

"У російських так званих ЗМІ розповсюджується дезінформація щодо знищення кораблів та катерів Військово-Морських Сил ЗС України.

Так, прикриваючись намаганням вразити кораблі Військово-Морських Сил ЗС України, Російська Федерація вчергове завдала удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру. Росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи до портів України", - йдеться у заяві.

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Інформація щодо наявності постраждалих серед цивільного населення уточнюється.

"Кораблі та катери Військово-Морських Сил ЗС України продовжують захищати Україну з морського напрямку. Вчергове просимо не допомагати ворогу та не поширювати російські фейки. Довіряйте лише офіційним джерелам", - заявили у ВМС ЗСУ.

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Повідомлялось, що вдень 2 червня в Одесі пролунав вибух після того, як військові повідомили, що на місто рухається швидкісна ціль.

Економічна правда