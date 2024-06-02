Відновлення економіки: Зеленський запросив сінгапурських інвесторів на спільну з ЄС конференцію

фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський на полях саміту "Діалог Шангрі-Ла" провів зустріч із топменеджерами провідних сінгапурських інвестиційних компаній.

Про це повідомляє Офіс президента.

У зустрічі взяли участь керівники суверенного фонду Сінгапуру GIC, інвестфонду Temasek Holdings, компанії Wilmar International, Федерації бізнесу Сінгапуру, інвесткомпанії Blackstone Singapore, телекомунікаційного оператора SingTel, компанії Universal Success Enterprises, будівельної компанії Meinhardt Group.

"Президент наголосив, що навіть у складних умовах війни українська економіка знаходить шляхи для розвитку та зростання, адаптуючись до нових обставин.

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Глава держави подякував сінгапурським бізнесменам, які продовжують працювати в Україні у важкий для нашої країни час, зберігають робочі місця. Володимир Зеленський висловив переконання, що подальший розвиток українсько-сінгапурської торговельної співпраці має великий потенціал, особливо в галузі технологій та інновацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський також підтвердив налаштованість України створювати додаткові привабливі стимули для інвесторів.

Він запросив сінгапурських інвесторів узяти участь у спільній із ЄС конференції з питань відновлення, реформування та модернізації української економіки, яка відбудеться в Берліні.

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Там буде презентована програма мобілізації міжнародної фінансової підтримки, реалізації довгострокових проєктів та створення привабливих умов для інвестування в економіку України, додали в ОП.

Також Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Сінгапуру Лоуренсом Вонгом, запросивши його особисто взяти участь у першому Глобальному саміті миру.

"Окрему увагу приділили розширенню нашого співробітництва в економічній сфері. Зокрема перспективам розширення торгівлі, збільшення експорту аграрної продукції", - додав Зеленський.

Економічна правда