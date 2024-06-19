У Київській ОДА завдали 14 млн збитків на будівництві доріг та соцзакладів – аудитори

Державна аудиторська служба України під час ревізії фінансово-господарської діяльності Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації виявила значні фінансові порушення у сфері будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Держаудитслужби.

Аудитори зафіксували порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму майже 14 млн грн (з них усунуто – на 300 тис. грн).

Зокрема, встановлено завищення обсягів та вартості будівельних робіт на об’єктах соціальної сфери (освіти, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту) на суму майже 4 млн гривень.

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Як йдеться в повідомленні, також виявлено факти завищення вартості робіт з капітального ремонту доріг Київської області внаслідок збільшення підрядниками ціни асфальтобетону, витрат праці робітників, обсягів використаних будівельних матеріалів, розміру прибутку, адміністративних витрат, заготівельноскладських витрат на матеріали тощо загалом на суму понад 10 млн гривень.

Аудитори передали матеріали перевірки передано до Головного слідчого управління Національної поліції України.

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Економічна правда