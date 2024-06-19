Війна та брак персоналу - головні виклики для банківської системи

Ключовим ризиком для банківської системи лишається війна, однак ще одним додатковим ризиком став брак персоналу.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Ключовим ризиком для банків лишається війна. Ще один додатковий ризик, про який банки зазначають - це брак персоналу. Хоча це проблема не тільки банківського сектору, а й економіки в цілому", – сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що міжнародна підтримка зберігається і це дозволяє підтримувати макростабільність.

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Країни G7 досягли принципової домовленості надати Україні пакет фінансової допомоги обсягом близько 50 млрд дол.

Допомога буде надана коштом прибутків від знерухомлених суверенних російських активів, і це той фактор, який знижує ризик невизначеності фінансування бюджету.

Рожкова додала, що попри все банки зберігають фінансову стійкість та продовжують нарощувати обсяги ресурсної бази, так і обсяги кредитування.

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Повідомляється, що Нацбанк очікує на зниження ставок за кредитами та активізацію самого кредитування.

Нагадаємо:

Національний банк заявив про кризу державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" і вимагає її фундаментально змінити.