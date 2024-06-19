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Нацбанк фіксує зростання макроекономічного ризику та ризику капіталу 

Середа, 19 червня 2024, 13:33 - Віктор Волокіта

Оцінки макроекономічного ризику та ризику капіталу зросли на бал за шкалою від 0 до 10 через розширення дефіциту рахунка поточних операцій платіжного балансу та нових вимог до капіталу відповідно.

Про це йдеться в Звіту про фінансову стабільність Національного банку України, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ним, серед інших чинників, що вплинули на збільшення макроекономічного ризику з 7 до 8 балів, стало сповільнення відновлення економіки через руйнування в енергетичному секторі та все ще високе співвідношення дефіциту держбюджету та зовнішнього і державного боргів до ВВП.

"Значна міжнародна фінансова підтримка послаблює ці ризики", - наголосив регулятор.

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Щодо ризику капіталу, який зріс із 5 до 6 балів, зазначено, що його посилення пов'язане зі зниженням показників достатності капіталу банків, через посилення вимог до капіталу, зокрема врахування повного обсягу операційного ризику.

"Водночас запас капіталу сектору залишається значним завдяки високій прибутковості та обмеженням на його розподіл. Тому ризик капіталу залишається середнім", - зазначається у звіті.

Кредитний ризик і для фізосіб (4), і для корпорацій (5) не змінилися, як і валютний ризик (4), ризик ліквідності системи (2), а також ризик прибутковості (1).

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Нагадаємо:

Національний банк заявив про кризу державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" і вимагає її фундаментально змінити. 

Економічна правда

НБУ Нацбанк капітал
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