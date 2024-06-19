Ціни на нафту майже не змінилися на тлі несподіваного зростання запасів в США

Ціни на нафту залишалися стабільними, оскільки ринок зважував занепокоєння щодо ескалації війни в Європі та на Близькому Сході з побоюваннями щодо попиту після несподіваного збільшення запасів нафти в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 2 центи до $85,35 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 6 центів до $81,51 за барель.

Обидва бенчмарка виросли більш ніж на 1 долар на попередній сесії після того, як удар українського безпілотника призвів до пожежі на нафтовому терміналі у великому російському порту.

Реклама:

На Близькому Сході міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац попередив про наближення "повномасштабної війни" з ліванською "Хезболлою", незважаючи на те, що США намагаються уникнути ширшого конфлікту між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Ескалація війни в регіоні підвищує ймовірність того, що постачання нафти від ключових виробників може бути порушено.

"Учасники ринку повертаються до оцінки потенційних ризиків перебоїв у разі більш масштабного конфлікту, оскільки геополітична напруженість переходить на новий фронт між Ізраїлем та Хезболлою", - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG в Сінгапурі.

Реклама:

Утримуючи ціни на нафту від подальшого зростання, запаси нафти в США зросли на 2,264 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 14 червня, згідно з даними Американського інституту нафти, опублікованими у вівторок, повідомляють джерела на ринку. Аналітики, опитані Reuters, очікували скорочення запасів нафти на 2,2 млн барелів.

Економічна правда.