Туреччина обмежила рух суден через Дарданелли після спалаху пожежі неподалік

Морський рух у протоці Дарданелли на північному заході Туреччини у вівторок, 18 червня, призупинили через лісову пожежу, що вирує неподалік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Пожежа почалася вдень у вівторок у провінції Чанаккале зі спалювання стерні, після чого вогонь перекинувся на ліс. На боротьбу з вогнем було залучено дев'ять літаків з водою, шість вертольотів і понад 360 пожежників.

У зв'язку з поширенням полум'я рятувальникам довелося евакуювати село в районі міста Еджеабат.

Реклама:

Через кілька годин після початку пожежі берегова охорона Туреччини оголосила, що морський рух "тимчасово призупинено в напрямку з півночі на південь".

Протока Дарданелли, яка з'єднує Мармурове море з Егейським і є природним кордоном між Європою та Азією, – це ключовий водний шлях для суден, що прямують між Середземним і Чорним морями на південь від Стамбула.

За даними Міністерства транспорту Туреччини, у 2023 році протоку перетнули майже 45 тисяч суден – майже вдвічі більше, ніж Суецьким каналом, і понад утричі більше, ніж Панамським каналом.

Реклама:

Турецька влада обмежила прохід російських військових суден через Дарданелли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європейська правда.