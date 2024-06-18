У Києві кількість будинків, які не відключаються від світла, зменшилась до 4%
Кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості.
Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".
Згідно з повідомленням, на початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися.
У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.
"Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо:
Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.
Економічна правда