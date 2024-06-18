У Києві кількість будинків, які не відключаються від світла, зменшилась до 4%

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Кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

Згідно з повідомленням, на початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися.

У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.

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"Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

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Економічна правда