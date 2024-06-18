Всі розділи
Укр / Рус

Запрошуємо на перший за час великої війни Банківський форум

У Києві кількість будинків, які не відключаються від світла, зменшилась до 4%

Вівторок, 18 червня 2024, 18:01 - Віктор Волокіта
 
GETTY IMAGES

Кількість багатоповерхівок, які не відключаються від мережі під час дії графіків, зменшилась втричі. Тепер таких будинків у столиці лише 4% від загальної кількості.

Про це повідомляє "ДТЕК Київські електромережі".

Згідно з повідомленням, на початку застосування графіків відключень, багатоповерхівки, що знаходилися на одних лініях з лікарнями та іншими критичними об'єктами, не відключалися. 

У жовтні 2022 року таких будинків було 1 497 або 12% від загальної кількості. Тепер таких будинків лише 510, або ж 4%.

Реклама:

"Разом з місцевою владою ми провели велику технічну роботу з оптимізації схеми живлення критичної інфраструктури, і створили нові схеми постачання світла для житлових будинків. Це забезпечує справедливі та рівні умови електропостачання для всіх киян", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо: 

Якби України вдалося повернути ЗАЕС до енергосистеми, то обмеження практично не знадобилися, але без станції дві зими в українців гарантовано діятимуть графіки світла.

Реклама:

Економічна правда

Київ електроенергія населення
Реклама:
Матеріали за темою
"Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар 18 червня 2024, 11:51
БЕБ упередили розтрату на 18 мільйонів при ремонті школи на Київщині 17 червня 2024, 19:12
У червні на ділянці у Києві частково обмежать рух транспорту 17 червня 2024, 15:22
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті