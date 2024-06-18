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Рада схвалила створення Національної установи розвитку

Вівторок, 18 червня 2024, 17:01 - Віктор Волокіта

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкти про створення Національної установи розвитку (НУР), що стане аналогом німецькому KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для реконструкції). 

Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна". 

Відповідні законопроєкти №11238 і №11239 за основу підтримали 233 народні депутати на пленарному засіданні ВР у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

НУР – це державна спеціалізована установа (банк) із спеціальним мандатом на відновлення та структурну трансформацію економіки, яка буде реалізовувати програми кредитування відновлення країни. 

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НУР  покликана вирішити проблеми з кредитуванням релокованого бізнесу, підприємств на прифронтових територіях, ВПО, а також проєктів із високим рівнем ризику.

За словами Гетманцева, Нацустанова розвитку отримає доступ до коштів приватних інвесторів для підтримки різноманітними фінінструментами переважно суб'єктів малого та середнього підприємництва, які потрапили у скрутне становище, але мають потенціал відновлення та розвитку.

KfW було створено в повоєнній Німеччині в 1948 році як частину Плану Маршалла.

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