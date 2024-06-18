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Державний оператор тилу вперше закупить одяг для пілотів

Вівторок, 18 червня 2024, 14:42 - Віктор Волокіта

Державний оператор тилу вперше закуповуватиме форму для льотного складу Збройних сил України. 

Про це повідомляє пресслужба ДОТ. 

Як йдеться в повідомленні, раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.

ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:

"Одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду", - розповіли в ДОТ. 

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Загальна очікувана сума закупівель склала понад 15,7 млн грн. 

Економічна правда 

Міноборони війна Україна
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