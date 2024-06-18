Державний оператор тилу вперше закупить одяг для пілотів
Вівторок, 18 червня 2024, 14:42 -
Державний оператор тилу вперше закуповуватиме форму для льотного складу Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба ДОТ.
Як йдеться в повідомленні, раніше закупівлею форми пілотів та інженерно-технічного складу льотних частин займалися військові частини.
ДОТ вже оголосив тендери на вісім позицій:
- Костюми для льотного та інженерно-технічного складу;
- Куртки зі шкіри та на хутрі;
- Куртки демісезонні для льотного та інженерно-технічного складу;
- Полегшені черевики для пілотів;
- Хутряні рукавички.
"Одяг льотного складу повинен відповідати всім технічним вимогам: витримувати вплив температури протягом 10 секунд, не плавитися, бути зручним і водночас захищати від холоду", - розповіли в ДОТ.
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Загальна очікувана сума закупівель склала понад 15,7 млн грн.
Економічна правда
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