Видатки бюджету на борг України перевищили витрати на техніку та озброєння для ЗСУ

За 5 місяців 2024 року Україна витратила 1,26 трлн грн з держбюджету, з яких 101,7 мільярда були спрямовані на обслуговування боргу України, а 101,3 мільярда - на техніку, озброєння та боєприпаси для ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету на 10 % більша проти аналогічного періоду минулого року. У травні було витрачено 311,6 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

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494 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у тому числі у травні – 105,6 млрд грн) або 39,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень – травень 2024 року (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 23,4 млрд грн, або на 5 %). Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 377,2 млрд грн (у травні – 79,8 млрд грн);

204 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у травні – 63,7 млрд грн) або 16,2% від загального обсягу видатків. У тому числі:

101,3 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

62,5 млрд грн - перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

236,6 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у травні – 49,3 млрд грн) або 18,8% від загального обсягу видатків, що на 14,8 млрд грн, або на 6,7 % більше проти аналогічного періоду минулого року. У тому числі:

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113,9 млрд грн – трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій;

48,8 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

23 млрд грн – для виплати Міністерством соціальної політики житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

101,7 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у травні – 37,2 млрд грн) або 8,1% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 17,9 млрд грн, або на 21,3 %);

65,3 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у травні – 14,5 млрд грн) або 5,2% від загального обсягу (проти аналогічного періоду минулого року зросли на 3,3 млрд грн, або на 5,4 %).

Економічна правда.