В Україні розпочали цифровізацію виробництва та імпорту тютюну

Держпродспоживслужба спільно з Мінцифри та МОЗ розпочали цифровізацію сфери виробництва та імпорту тютюну в Україну.

Про це повідомляє Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Проєкт "еТютюн" передбачає запуск спеціального Порталу, на якому виробники та імпортери подаватимуть інформацію про інгредієнти тютюнових виробів та викиди внаслідок їхнього вживання. А споживачі – матимуть змогу ознайомитися з важливою для них відкритою інформацією.

Портал "еТютюн" забезпечить прозорість обігу тютюнових виробів, дозволить державі контролювати їхню якість, мати чіткий перелік виробників та імпортерів тютюнових виробів в Україні і боротися з "чорним ринком".

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Як йдеться в повідомленні, ініціатива "єТютюн" розробляється в межах проєкту "Підтримка цифрової трансформації" за підтримки USAID і UK Dev. Партнер проєкту – Фонд Східна Європа.

"Впорядкування та трансформація тютюнової галузі в Україні – це один із елементів європейської інтеграції. На цьому шляху маємо низку зобов'язань", – зазначила Соломія Старосольська, радник Голови Держпродспоживслужби з питань стратегічного розвитку та цифровізації, представниця Фонду Східна Європа.

Портал "еТютюн" має запрацювати у лютому 2025 року, адже згідно із законодавством до першого лютого виробники повинні внести дані до загальної бази.

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"Водночас із цим проводиться робота над доопрацюванням законодавства. В майбутньому українська система буде синхронізованою із європейською.

Портал "еТютюн" – це, зокрема, механізм для економічного регулювання ринку", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда