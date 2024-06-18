У Росії перейменують магазини французької мережі Leroy Merlin 

Мережа гіпермаркетів товарів для дому та ремонту "Леруа Мерлен" оголосила про ребрендінг у Росії. Компанія продовжить роботу під назвою "Лемана PRO" (Lemana PRO).

Про це пише видання "Медуза".

Як повідомляється, нова назва відображає всі ключові пріоритети компанії: Le (leader – лідер ринку), Ma (maison – будинок, простір), Na (nature – екологічна та соціальна відповідальність), PRO (фокус на професіоналів у галузі будівництва) та облаштування будинку, проактивний підхід та проектні рішення для клієнтів).

Ребрендинг проходитиме поетапно, перші магазини оновлять логотипи та фірмовий стиль ще до кінця 2024 року, а весь процес буде завершено 2025-го, йдеться у заяві на сайті компанії.

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Французька компанія Leroy Merlin працює у Росії з 2004 року.

Наразі мережа налічує 112 магазинів, 11 дарксторів та шість розподільчих центрів. У компанії працює понад 45 тисяч співробітників.

Після початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну компанія не закрила своїх російських магазинів, але згорнула програму інвестицій.

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У рейтингу Forbes найбільших іноземних компаній у Росії за 2022 рік "Леруа Мерлен" посіла перше місце. Виторг компанії за цей рік склав 529,7 мільярда рублів.

У лютому 2023 року вийшло спільне розслідування Le Monde та The Insider, в якому стверджувалося, що французькі мережі "Ашан" та "Леруа Мерлен" брали участь у постачанні гуманітарної допомоги російським військовим.

Підприємства це заперечували. У березні 2023 року "Леруа Мерлен" оголосила, що продасть всі російські магазини місцевому менеджменту. Через рік підрозділ "Леруа Мерлен" в Росії в рамках передачі компанії змінив назву юрособи на ТОВ "Ле Монлід", зареєстроване в Митищах.

Нагадаємо:

Перше місце в рейтингу найбільших іноземних компаній у Росії посіла французька роздрібна мережа товарів для дому "Леруа Мерлен".

Економічна правда





