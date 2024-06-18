У застосунку Резерв+ зʼявилися нові функції

З 18 червня у застосунку Резерв+ зʼявився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа, що має таку ж юридичну силу, як і паперовий.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

Як йдеться у повідомленні, порядок формування та використання електронного військово-облікового документа визначається постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2024.

"Щоб отримати електронний військово-обліковий документ достатньо авторизуватись у застосунку Резерв+ та оновити дані щодо себе. Якщо ви вже оновлювали дані раніше, завантажте повторно застосунок в App Store чи Google Play Market", — пояснила заступник Міністра оборони Катерина Черногоренко.

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Також в застосунку можна згенерувати PDF-версію електронного військово-облікового документа у кілька кліків.

Крім того, в Резерв+ відтепер доступна функція "Виправити дані онлайн" для двох випадків:

Я військовослужбовець, але досі на обліку — для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг".

Дані не знайдено — для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення в застосунку Резерв+.

"Громадяни можуть заповнити заявку, яка надійде до реєстру Оберіг для виправлення даних. Інформацію актуалізують дистанційно — для цього не потрібно йти до ТЦК", — додала Катерина Черногоренко.

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"Просимо звернути увагу: застосунок поступово розгортається в App Store та Google Play Market – і впродовж декількох днів стане доступним для всіх", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда