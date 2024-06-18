Нафта знижується на тлі обережного прогнозу попиту

Ціни на нафту знизилися після зростання на попередній сесії, оскільки ринки залишалися обережними щодо перспектив зростання світового попиту на тлі очікувань збільшення поставок.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 12 центів, або на 0,14%, до 84,13 долара. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate впали на 14 центів, або на 0,17%, до 80,19 долара за барель.

Обидва бенчмарки зросли приблизно на 2% в понеділок, закрившись на найвищому рівні з квітня.

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"Ринок нафти повернувся до фундаментальних показників, які були м'якими протягом деякого часу", - сказав стратег BoFA по сировинним товарам і деривативам Франциско Бланш у своїй записці для клієнтів, додавши, що світові запаси сирої нафти і зберігання нафтопродуктів у США і Сінгапурі, серед іншого, були вищими.

Тим часом, зростання світового попиту на нафту сповільнилося до 890 000 барелів на добу в річному обчисленні в першому кварталі, і дані свідчать про те, що зростання споживання, ймовірно, ще більше сповільниться в другому кварталі, сказав він в записці.

Економічна правда.

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