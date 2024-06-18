У Ростовській області після атаки дронів горять резервуари з нафтопродуктами: об'єм 5 тисяч кубометрів

У місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Джерело: губернатор Ростовської області Василь Голубєв у Telegram.

Пряма мова Голубєва: "В Азові внаслідок атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами. За попередніми даними, жертв немає.

Підрозділом МНС організовано гасіння відкритого вогню".

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Доповнено: Пізніше в МНС РФ повідомили, що палає 5 000 кубічних метрів нафтопродуктів.

"До місця направлено пожежний поїзд. У гасінні задіяні 73 фахівці та 21 одиниця техніки. Постраждалих немає", − ідеться в повідомленні.

Українська правда.

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