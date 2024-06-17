YouTube експериментує з "Нотатками": дозволить додати контекст до відео

YouTube впроваджує нову експериментальну функцію, яка дозволить глядачам додавати "Нотатки", щоб надати більше контексту та інформації під відео.

Про це повідомили в компанії в ексклюзивному інтерв'ю TechCrunch.

Компанія, каже, що ця функція може бути використана для таких речей, як пояснення, коли пісня є пародією, або для повідомлення глядачам про те, що старі кадри зображуються як поточна подія.

"Запуск відбувається під час вирішального року виборів у США. Хоча дезінформація була значною проблемою під час президентських виборів 2020 року, дезінформація під час виборів 2024 року може стати ще більшою проблемою завдяки появі генеративного ШІ. За допомогою цієї нової функції YouTube, ймовірно, прагне мінімізувати поширення дезінформації на своїй платформі.

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Для початку пілотний проэкт буде доступний на мобільних пристроях у США англійською мовою", - пише видання.

YouTube визнає, що під час тестового етапу, ймовірно, будуть помилки, оскільки очікує, що можуть з'явитися нотатки, які не дуже добре підходять до відео, або що до нотатки може бути включена неправдива інформація. Компанія планує зробити висновки з тестового етапу, а також вітає відгуки глядачів і авторів щодо якості нотаток.

У рамках тестового етапу обмеженій кількості користувачів буде запропоновано писати нотатки. Відібрані користувачі повинні мати активний канал на YouTube з хорошою репутацією.

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Глядачі в США почнуть бачити примітки до відео в найближчі тижні та місяці. Під час першого пілотного проэкту сторонні експерти оцінюватимуть корисність і точність коментарів. YouTube використовуватиме ці відгуки для навчання своїх систем.

"Якщо сторонні оцінювачі вважатимуть коментарі корисними, вони з'являться під відео. Потім глядачів запитають, чи вважають вони допис "корисним", "частково корисним" або "некорисним". Їх також запитають, чому вони вважають допис корисним чи некорисним.

Наприклад, людина може сказати, що вважає допис корисним, тому що в ньому є посилання на високоякісні джерела або тому що він написаний у нейтральній манері.

Потім YouTube використовує алгоритм, щоб визначити, які відео будуть опубліковані на основі отриманих оцінок. Алгоритм визначатиме нотатки, які будуть корисними для широкої аудиторії. Наприклад, якщо значна кількість людей, які раніше оцінювали дописи по-різному, тепер оцінюють певний допис як корисний, YouTube з більшою ймовірністю покаже цей допис під відео", - пояснює TechCrunch.

Економічна правда