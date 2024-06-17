Найбільша профспілка Німеччини готується до боротьби за зарплати - FT

Найбільша промислова профспілка Німеччини готується до битви за оплату праці в промисловому центрі країни після того, як вона закликала до 7-відсоткового підвищення заробітної плати мільйонам працівників електротехнічної та металургійної галузей.

Про це повіломляє газета Financial Times

У понеділок IG Metall заявила, що її правління рекомендувало учасникам переговорів домогтися підвищення заробітної плати на 12-місячний період для 3,9 млн працівників галузі, яка є основою німецької економіки в цілому і є лідером для укладення угод про заробітну плату в інших секторах.

Ця пропозиція, швидше за все, буде холодно зустрінута лідерами галузі, які зіткнулися з енергетичною кризою, спричиненою вторгненням Росії в Україну, і більш широким спадом у найбільшій економіці ЄС. Об'єднання роботодавців вже запропонувало заморозити зарплати в секторі, до якого входить багато працівників величезної німецької автомобільної промисловості.

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Вимога 7-відсоткового підвищення заробітної плати в одній з найслабших галузей німецької економіки відображає постійні зусилля робітників, спрямовані на відновлення купівельної спроможності після найбільшого сплеску інфляції за життя покоління два роки тому.

Але це також може занепокоїти Європейський центральний банк, який розраховує на те, що помірні вимоги до заробітної плати допоможуть знизити інфляцію до цільового показника в 2% в наступному році.

IG Metall заявила, що її пропозиція ґрунтується на "стабільно високому рівні цін" та "економічній ситуації в галузі".

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Попит на заробітну плату набагато вищий, ніж останній річний рівень інфляції в Німеччині, який у травні становив 2,8%. Це сталося після того, як працівники галузі отримали 8,5-відсоткове підвищення заробітної плати протягом двох років плюс одноразовий бонус у розмірі 3000 євро після останніх переговорів щодо заробітної плати у 2022 році.

Економічна правда.