Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів CreditKasa за порушення вимог до реклами

Національний банк України (НБУ) виявив факт порушення ТОВ "Укр Кредит Фінанс" (ТМ CreditKasa) законодавства про захист прав споживачів фінпослуг у частині, що регулює рекламу у сфері фінансових послуг.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Йдеться про порушення вимог Законів України "Про споживче кредитування" та "Про рекламу", а також Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування, затвердженого постановою Правління НБУ від 05 жовтня 2021 року № 100, в частині реклами споживчого кредиту", - пояснили в регуляторі.

Компанію оштрафували на 85 тисяч гривень - таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 17 червня 2024 року.

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Економічна правда