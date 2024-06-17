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Після атаки РФ на Полтавщині без світла лишились понад 55 тисяч споживачів

Понеділок, 17 червня 2024, 18:28 - Олексій Павлиш

Через російський удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній, унаслідок чого знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.

Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - написав Пронін.

Нагадаємо:

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Російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області, 12 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей. 

Перед цим голова ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, а Повітряні сили ЗСУ писали про ракету у напрямку Полтавщини, зокрема, міста Миргород.

Економічна правда

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електроенергія війна
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