Після атаки РФ на Полтавщині без світла лишились понад 55 тисяч споживачів
Через російський удар у Полтавському районі виникло пошкодження електроліній, унаслідок чого знеструмлені 53 тисячі побутових і 2,4 тисячі юридичних споживачів.
Про це повідомив у Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання. Зберігаємо спокій. Ситуація на контролі", - написав Пронін.
Нагадаємо:
Російські окупанти вдень 17 червня ударили по цивільній інфраструктурі у Полтавській області, 12 осіб дістали поранення, серед них двоє дітей.
Перед цим голова ОВА повідомляв про повітряну тривогу в області, а Повітряні сили ЗСУ писали про ракету у напрямку Полтавщини, зокрема, міста Миргород.
Економічна правда