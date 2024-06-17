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У Megogo стався збій під час трансляції матчу збірної України на Євро-2024

Понеділок, 17 червня 2024, 17:27 - Олексій Павлиш

На сервісі Megogo стався збій під час трансляції матчу групового етапу футбольного Євро-2024 між Україною та Румунією.

Після того, як збірна Румунії забила третій м'яч, замість трансляції з'явилась чорна картинка. Трансляція перестала працювати на 58-й хвилині гри.

 
 
 
 
скриншоти з Megogo

Згодом трансляція відновилась.

 
 
скриншоти Megogo

У Megogo наразі не коментували причини збою.

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Оновлено.

Згодом у Megogo пояснили, що, "попередньо, через погодні умови стався технічний збій у мережі доставки контенту".

"Ми працюємо над усуненням проблеми та повернення трансляції", - заявили в сервісі.

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телебачення футбол
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