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У червні на ділянці у Києві частково обмежать рух транспорту

Понеділок, 17 червня 2024, 15:22 - Віктор Волокіта

Із 18 до 22 червня з 08:00 до 17:00 діятимуть часткові обмеження руху транспорту на вул. Академіка Заболотного.

Про це повідомляє КК "Київавтодор". 

"Зокрема, обмежать рух крайньою правою смугою на ділянці від вул. Академіка Лебедєва до вул. Бродівська у зв’язку із заливкою тріщин дорожнього покриття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка. 

Економічна правда

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