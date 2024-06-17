У червні на ділянці у Києві частково обмежать рух транспорту

Із 18 до 22 червня з 08:00 до 17:00 діятимуть часткові обмеження руху транспорту на вул. Академіка Заболотного.

Про це повідомляє КК "Київавтодор".

"Зокрема, обмежать рух крайньою правою смугою на ділянці від вул. Академіка Лебедєва до вул. Бродівська у зв’язку із заливкою тріщин дорожнього покриття", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

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Із 15 до 17 червня з 22:00 до 07:00 буде частково обмежений рух транспорту на мосту через річку Десенка.

Економічна правда

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