Фонд держмайна оновив сайт "Кадровий резерв"

Фонд державного майна запустив оновлений сайт "Кадровий резерв", який покращує процес підбору керівників та членів наглядових рад державних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як йдеться в повідомленні, нові функції та вдосконалення створюють інтегровану інформаційну систему, корисну як для кандидатів, так і для Фонду.

Система дозволяє кандидатам легко реєструватися, створювати інформативні профілі, відгукуватися на вакансії та отримувати персоналізовані пропозиції відповідно до їхніх навичок, досвіду та кар'єрних цілей.

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"Якісний кадровий потенціал є ключовим фактором успіху реформи корпоративного управління в державному секторі. Завдяки оновленій системі "Кадрового резерву" ми зможемо ефективніше знаходити та призначати висококваліфікованих керівників і членів наглядових рад", – наголосив очільник Фонду Віталій Коваль.

Основні переваги оновленої системи:

Легкість реєстрації та створення профілів: Кандидати можуть швидко зареєструватися, створити інформативні профілі та отримувати персоналізовані пропозиції відповідно до їхніх навичок, досвіду та кар’єрних цілей.

Персональні кабінети: Кандидати можуть створювати розширені профілі, які додаються до кадрового резерву, що значно спрощує процес подання заявок.

Зручний пошук вакансій: Система дозволяє знайти відповідні вакансії та подати заявку в один клік.

Формування кадрового резерву: Кандидати можуть зазначити свої побажання щодо галузей та регіонів, що полегшує процес відбору.

Автоматизовані інструменти оцінки: Система пропонує ефективні інструменти для оцінки та відбору кандидатів, що відповідають потребам Фонду та його регіональних відділень.

Наразі на сайті представлено 140 вакансій у державних підприємствах та господарських товариствах у 17 галузях. Найбільше – у сферах інженерних та наукових послуг, сільського господарства та переробної промисловості.

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