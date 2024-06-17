За два роки в Україні відновили 900 медичних закладів

За понад два роки у різних областях України повністю або частково відновлені 880 об’єктів медзакладів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Згідно з повідомленням, з них 522 об’єкти відновлені повністю та ще 358 — частково. Це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень: вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше обʼєктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

"Повномасштабна війна в Україні триває вже понад два роки. За цей час внаслідок обстрілів та атак росії було пошкоджено 1 619 обʼєктів медзакладів та ще 214 — зруйновані повністю й відновленню не підлягають", - повідомили в МОЗ.

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Там також додали, що від початку війни росія пошкодила 166 автівок екстреної медичної допомоги, знищила 261 та захопила 125 автівок "екстренки".

Економічна правда

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