Підтримка бізнесу, термомодернізація, допомога дітям: про що домовились на Ukraine Recovery Conference

Питання грантів для підприємців, енергоефективних заходів та покращення умов для дошкільної і середньої освіти в громадах були ключовими темами обговорення на Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

Про це говорили під час круглого столу на YouTube-каналі УП, який організував фонд "Партнерство за сильну Україну".

Перший заступник начальника Сумської ОВА Тарас Савченко пояснював учасникам Конференції, що прикордонні громади – це не буферна зона, а такі ж регіони для життя і бізнесу, але зі своїми ризиками. Про це свідчить той факт, що весь середній і великий бізнес залишився в регіоні.

"90% цивільного населення, які виїжджають з 10-15 кілометрової прикордонної зони, залишаються на території Сумщини. Всі отримують необхідну підтримку. ОВА надає гранти мікро- і малому бізнесу у розмірі до 100 тис грн. Міжнародні партнери надають гуманітарну допомогу, ми з ними постійно комунікуємо щодо розширення спектру. Від держави працюють програми "5-7-9%", "Зроблено в Україні", гранти на переробки тощо", – заявив Тарас Савченко.

Зокрема, власниця лавандової ферми "Лавандочка" у Сумах Світлана Биценко отримала грант від міської ради на розробку інтернет-магазину.

Весь час, поки триває російська агресія, Фонди підтримують українців у напрямах відновлення критичної інфраструктури, енергетики, швидкої відбудови пошкодженого житла, підтримки дітей. Зокрема, Фонд "Партнерство за сильну Україну" допомагає відбудовувати школи і укриття.

На думку директорки проєкту "Відновлення" Фонду "Партнерство за сильну Україну" Ірини Тушницької, основою відбудови України є наявність активного громадського сектору і готовність бізнесу співпрацювати з місцевою владою.

"Золоте правило – бажання самої громади змінюватись, відкриватись. Всі ідеї на місцях. Ми не можемо заходити в громади зі своєю аджендою. Іноземні партнери іноді не розуміють контекст, ми їх переконуємо. Нам пощастило, що вони нас чують", – заявила Ірина Тушницька.

Вона додала, що в Берліні представники українських територіальних громад та бізнесів підписали із західними партнерами понад 100 договорів.

Заступник Бізнес Асоціації "4Бізнес" міста Суми Олександр Дмитренко вважає, що для підприємців у прикордонних громадах необхідно послабити податкове, регуляторне і адміністративне навантаження.

"Бізнес став на захист з перших днів великої війни. Коли місто було в облозі, підприємці безкоштовно роздавали мешканцям продукти. На законодавчому і податковому рівнях умови для бізнесу для прикордонних громад і для громад на заході України однаковий. Це несправедливо. Треба виокремити і розробити окремі правила ведення бізнесу в прикордонних місцевих громадах", – вважає Олександр Дмитренко.



Трансляція круглого столу відбулась за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну"