Як пройшла Конференція відновлення у Берліні: погляд громад

Представники України на цьогорічній Ukraine Recovery Conference, що пройшла у Берліні, змогли представити проєкти відбудови у своїх громадах та донести західним партнерам пріоритетні потреби місцевих громад.

Про це говорили під час круглого столу на YouTube-каналі УП, який організував фонд "Партнерство за сильну Україну".

Директорка проєкту "Відновлення" Фонду "Партнерство за сильну Україну" Ірина Тушницька зазначила, що цьогорічна Конференція з відновлення України кардинально відрізнялась від минулорічних. Зокрема, в Берліні було два майданчика, один з яких повністю складався з виставки органів місцевого самоврядування.

"В URC від України брали участь 15 громад і 4 обласні адміністрації, кожен мав свій стенд, на якому представляв пріоритетні проєкти інфраструктурної відбудови. Ми з громадами готували ці проекти. Було інтенсивне спілкування. В рамках конференції підписали понад 100 договорів", – заявила Ірина Тушницька.

Перший заступник начальника Сумської ОВА Тарас Савченко в спілкуванні з іноземними партнерами намагався бути відвертим і спіймати момент емпатії. "Сумщина завжди була форпостом між азійськими та європейськими цінностями. Ми пояснювали, що обрали європейські цінності, хочемо жити у себе вдома, і для цього нам потрібна допомога заходу", – заявив Тарас Савченко.

Меркиня Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що акцент у спілкуванні на Конференції робився на ремонті теплоенергетичного сектору, медичних закладів, шкіл та дитячих садків. "В нашій громаді всі діти навчаються онлайн, але їм необхідна соціалізація", – заявила Галина Мінаєва.

"Про результати конференції зарано говорити. Але вона була насичена. Я підходила до людей, які цікаві нашій громаді, ми обмінювались контактами і я обіцяла, що ми підготуємо потрібну їм інформацію. Після заходу в Берліні у нас буде багато роботи, результати будуть", – пообіцяла Галина Мінаєва.

Тарас Савченко зазначив, що повернувся з конференції з більшою вірою в Україну та її майбутнє. "Україна представила себе достойно. Було щиро, широко представлені всі стейкхолдери. Я спілкувався з представникам Citibank, General Electric, Siemens, ми домовились предметно комунікувати. З їхнього боку відчувалось реальне намагання зрозуміти і допомогти розібратися з проблемою", – заявив Тарас Савченко.

Ірина Тушницька зазначила, що наразі із 1469 громад в Україні понад тисяча не мають міжмуніципального співробітництва з громадами інших країн.

На думку міського голови Охтирки Павла Кузьменка, під час великої війни розгалужили співробітництво і знайшли ще більше партнерів ті громади, які розвивали співпрацю до 2022 року. Він визнав, що прикордонні з Росією територіальні громади до повномасштабного вторгнення мали мало контактів з країнами ЄС в цьому напрямку.

За словами учасників круглого столу, на Конференції у Берліні вони акцентували увагу на тому, що хочуть бути повноцінними партнерами, а не реципієнтами західної допомоги.

Трансляція круглого столу відбулась за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну"