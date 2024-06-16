Екіпаж обстріляного хуситами українсько-польського судна в районі Червоного моря врятували

Екіпаж українсько-польського суховантажа M/V Verbena, у який влучили кілька ракет бойовиків-хуситів, вирішив залишати судно через неспроможність загасити пожежу, їх підібрав корабель, що проходив поруч.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Центральне командування США, кораблі якого беруть участь у військово-морській місії для захисту торгових суден.

Вдень 15 червня екіпаж M/V Verbena подав сигнал-прохання про допомогу, на нього відреагувало судно M/V Anna Meta та підібрало моряків. Команда вирішила залишати пошкоджений суховантаж через неспроможність загасити пожежу, яка почалась після влучання ракет хуситів.

Американські військові зазначають, що за вісім морських миль від суховантажа стояв іранський фрегат IRIN Jamaran, він проігнорував сигнал-прохання про допомогу.

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Про M/V Verbena повідомляють, що це суховантаж у власності української компанії, що має польського оператора і ходить під прапором Палау.

Корабель двічі потрапив під обстріл, у нього поцілили три ракети хуситів, один з членів екіпажу отримав серйозні поранення. Про громадянство членів екіпажу не повідомляли.

Перед тим у травні-червні у регіоні постраждали кілька суден з Греції.

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Нагадаємо, США та союзники почали патрулювати регіон для захисту торгових суден під кінець 2023 року, після того, як атаки підтримуваних Іраном бойовиків-хусити почали створювати загрозу для цього торгового шляху. Із січня у регіоні почала діяти також спеціальна військово-морська місія ЄС.

15 червня сили США знищили в районі Червоного моря кілька морських дронів, безпілотників і радарів повстанців-хуситів.

Європейська правда