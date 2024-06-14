Інвестори з Саудівської Аравії хочуть викупити майже 38% найбільшого аеропорту Британії
Саудівський інвестиційний фонд пропонує купити 37,6% найбільшого аеропорту Хітроу в Британії за 3,26 млрд фунтів стерлінгів (4,26 млрд дол).
Про це повідомляє Bloomberg.
Фірма прямих інвестицій Ardian і фонд Саудівської Аравії запропонували купити 37,6% акцій аеропорту Хітроу за 3,26 мільярда фунтів стерлінгів (4,26 мільярда доларів), які до цього належали іспанській компанії Ferrovial.
Зазначається, що це відбулося в рамках переглянутої угоди, яка збільшує їхню увагу до лондонського аеропорту після того, як інші акціонери погодилися продати свої частки.
Нова угода охоплюватиме право інших акціонерів приєднатися до Ferrovial після того, як вона вирішила продати свою найбільшу частку в листопаді.
Тоді іспанська компанія заявила, що продає свої 25% акцій. Саудівський фонд мав придбати 10% акцій, а Ardian - 15%.
Переглянута угода була прийнята Ferrovial. Паризька компанія Ardian отримає 22,6% акцій, в той час, як Саудівський державний інвестиційний фонд володітиме 15%.
Повідомляється, що компанія з найбільшою часткою Ferrovial залишиться акціонером, проте її доля володіння зменшиться до 5,25%.
Нагадаємо:
Іноземні інвестори зможуть купити близько 60% від пропозиції купівлі 0,7% найбільшої нафтової компанії світу Aramco, в рамках угоди з продажу акцій на суму 11,2 млрд дол.
Пропозиція Саудівської Аравії щодо продажу частини Aramco, яка принесе до 12 мільярдів доларів, є однією з найбільших угод з продажу акцій у світі відтоді, як королівство провело лістинг нафтового гіганта п'ять років тому.