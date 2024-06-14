Інвестори з Саудівської Аравії хочуть викупити майже 38% найбільшого аеропорту Британії

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Саудівський інвестиційний фонд пропонує купити 37,6% найбільшого аеропорту Хітроу в Британії за 3,26 млрд фунтів стерлінгів (4,26 млрд дол).

Про це повідомляє Bloomberg.

Фірма прямих інвестицій Ardian і фонд Саудівської Аравії запропонували купити 37,6% акцій аеропорту Хітроу за 3,26 мільярда фунтів стерлінгів (4,26 мільярда доларів), які до цього належали іспанській компанії Ferrovial.

Зазначається, що це відбулося в рамках переглянутої угоди, яка збільшує їхню увагу до лондонського аеропорту після того, як інші акціонери погодилися продати свої частки.

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Нова угода охоплюватиме право інших акціонерів приєднатися до Ferrovial після того, як вона вирішила продати свою найбільшу частку в листопаді.

Тоді іспанська компанія заявила, що продає свої 25% акцій. Саудівський фонд мав придбати 10% акцій, а Ardian - 15%.

Переглянута угода була прийнята Ferrovial. Паризька компанія Ardian отримає 22,6% акцій, в той час, як Саудівський державний інвестиційний фонд володітиме 15%.

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Повідомляється, що компанія з найбільшою часткою Ferrovial залишиться акціонером, проте її доля володіння зменшиться до 5,25%.

Нагадаємо:

Іноземні інвестори зможуть купити близько 60% від пропозиції купівлі 0,7% найбільшої нафтової компанії світу Aramco, в рамках угоди з продажу акцій на суму 11,2 млрд дол.

Пропозиція Саудівської Аравії щодо продажу частини Aramco, яка принесе до 12 мільярдів доларів, є однією з найбільших угод з продажу акцій у світі відтоді, як королівство провело лістинг нафтового гіганта п'ять років тому.