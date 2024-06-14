Російські магазини зіткнулися з рекордним за 20 років дефіцитом співробітників

Торгові мережі в Росії зіткнулися з найсильнішим за останні 20 років дефіцитом кадрів.

Про це заявив голова президії Асоціації компаній роздрібної торгівлі (АКОРТ) Ігор Караваєв, пише The Moscow Times.

"Кількість вакансій у продуктових мережах із 2022 року зросла майже на 60%, у сегменті дрогері (невеликі магазини непродовольчих товарів), одягу та взуття - на понад 50%, на ринку побутової техніки та електроніки - на понад 40%. При цьому зростання кількості резюме не досягає і 5%", - сказав Караваєв.

За його словами, великі ритейлери намагаються вирішити проблему дефіциту персоналу, впроваджуючи технології автоматизації праці. "Але це допомагає лише частково. За нашими оцінками, високий попит на кадри в ритейлі збережеться в середньостроковій перспективі", - визнав він.

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Як показало проведене в травні спільне дослідження сервісу "Работа.ру" та онлайн-платформи "Подработка", більше половини (56%) росіян регулярно виконують понаднормову роботу, ще 32% - нечасто, але стикаються з цією проблемою, і лише 12% працівників позбавлені цього.

Найбільше перепрацьовують співробітники транспортної сфери та логістики (71%), працівники різних виробництв і сільськогосподарського сектора (59%). Серед представників ритейлу регулярно працюють понаднормово 54% співробітників, а 32% роблять це, але рідко, випливало з опитування.

Згідно з останніми даними Росстату, у квітні рівень безробіття в Росії опустився до нового історичного мінімуму - 2,6%. Однак, як зазначали в Центробанку РФ, низький рівень безробіття супроводжується дефіцитом кадрів на ринку праці.

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"Це означає, що в економіці практично не залишилося вільних рук, ситуація з кадрами справді дуже гостра, особливо в тих галузях, які вже переступили докризовий рівень", - стверджувала глава ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна. За її словами, дефіцит кадрів став основною проблемою для економіки Росії.

Економічна правда