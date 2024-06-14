"Київтеплоенерго" поміняло ділянку тепломережі під залізничними коліями, не перекриваючи рух

КП "Київтеплокомуненерго" поміняло в Солом'янському районі пошкоджену ділянку тепломережі під залізничними коліями, не перекриваючи рух поїздів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У Києві енергетики продовжують усувати пошкодження, виявлені під час гідравлічних випробувань. На ділянці тепломереж на Чоколівському бульварі під час випробувань було виявлено одразу кілька пошкоджень. Трубопровід діаметром 500 мм експлуатується понад 50 років", - йдеться в повідомленні. .

Ділянка тепломереж проходить під залізничними коліями, якими курсують пасажирські поїзди та міська електричка. Для того, щоб відновити подачу гарячої води, необхідно було замінити 150 м труб.

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Як повідомили в пресслужбі, складність робіт полягала в тому, що виконати їх мали без зупинки руху жвавою залізничною магістраллю. І тому фахівці "Київтеплоенерго" проводили заміну трубопроводів під коліями, без демонтажу полотна.

"Завдяки заміні пошкодженого трубопроводу підвищиться надійність теплопостачання для 139 будівель Солом'янського району, зокрема для 102 житлових будинків, 28 відомств і дев'яти навчальних закладів", - зазначили в пресслужбі.

Економічна правда

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