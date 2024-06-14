G7 готує нові заходи проти тіньового флоту РФ – Bloomberg

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Учасники саміту G7 внесуть до комюніке заяви про посилену імплементацію стелі цін на нафту, а також заходи проти нових енергетичних проєктів Кремля та експорту металів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на проєкт документу.

"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та інших сировинних товарів", - йдеться в заяві, яка, як очікується, буде опублікована в п'ятницю.

Обмеження цін G-7 на російську нафту і нафтопродукти забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна і послуги для вантажів, ціна на які перевищує встановлені пороги.

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Хоча обмеження спричинили відмову від західного страхування і потребу в альтернативах, Москва змогла обійти значну частину наслідків, зібравши флот танкерів, що працюють у юрисдикціях, які важко відстежити, і звернувшись до незахідних постачальників послуг для транспортування своїх барелів на нові ринки, наприклад, в Індію.

США, Велика Британія та ЄС нещодавно почали застосовувати санкції до суден, які беруть участь у цих перевезеннях.

"G-7 вживатиме заходів, включаючи санкції та інноваційні правоохоронні заходи з використанням відповідних географічних регіонів, для боротьби з використанням Росією оманливих альтернативних методів транспортування в обхід наших санкцій за допомогою свого тіньового флоту", - йдеться в заяві.

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Лідери G-7 також зобов'язуються робити більше для того, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проєктів і порушувати доступ до товарів і послуг, на які ці проекти покладаються", і продовжуватимуть зменшувати доходи Росії від металів.

Напередодні член "сімки" Велика Британія вже оголосила про розширення санкційного списку на 50 позицій, "включно з суднами тіньового флоту, ключовими учасниками російської фінансової системи і постачальниками ВПК".

Економічна правда