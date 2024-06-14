Відпустка без збереження зарплати - неконституційна: Омбудсмен звернувся до КСУ з проханням перевірки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Конституційного Суду з проханням перевірити деякі положення закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє пресслужба суду.

Зазначається, що омбудсман просить КС перевірити на конституційність положення речення другого абзацу другого та абзацу третього частини першої статті 12, а також абзацу другого пункту 3 розділу "Прикінцеві положення" закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" № 2136-ІХ від 15 березня 2022 року.

Зокрема, омбудсмен вважає неконституційними норми, які дозволяють роботодавцям під час воєнного стану надавати працівникам відпустки (окрім декретної) без збереження зарплати, а також переносити невикористані дні відпустки на період після припинення воєнного стану або надавати їх без оплати.

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Конституційне подання наразі розподілене до судді-доповідачу.

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Економічна правда.

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