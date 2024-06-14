Ukraine Recovery Conference – URC2024: з чим громади повертаються з Берліну

15 червня о 13:30 на YouTube-каналі "Української правди" відбудеться трансляція круглого столу після Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference – URC2024). Обговорення буде присвячене підсумкам заходу, а також питанням регіональної відбудови та залучення людського капіталу.

Модератором розмови стане заступник головного редактора "Української правди" Євген Будерацький.

Учасники обговорення:

Биценко Світлана, власниця лавандової ферми "Лавандочка", м. Суми;

Дмитренко Олександр, заступник ГО Бізнес Асоціації "4Бізнес", м. Суми;

Кузьменко Павло, міський голова Охтирки;

Мінаєва Галина, меркиня Чугуївської ОТГ;

Савченко Тарас, перший заступник начальника Сумської ОВА;

Тушницька Ірина, директорка проєкту "Відновлення", Фонд "Партнерство за сильну Україну".

Зауважимо, що учасники круглого столу є представниками деокупованих і прифронтових громад. Їхня присутність на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC2024) підкреслює важливість та актуальність обговорюваних питань.

За словами директорки проєкту "Відновлення", представниці Фонду "Партнерство за сильну Україну" Ірини Тушницької, громади представляли іноземним інвесторам пріоритетні інфраструктурні проєкти.

"Залежно від держави, обсягів фінансування та можливостей є різні підходи. Наприклад, у фонду, який я представляю, є вісім донорів. І у нас дуже високий апетит на ризикові інфраструктурні проєкти, які ми втілюємо навіть у Лиманській громаді, яка постраждала і страждає щодня, на жаль. Вовчанськ також ми підтримуємо. Тобто є громади, які підтримують наші партнери з розвитку, і ми вже туди вкладаємо кошти і розвиваємо далі, наскільки це можна в таких умовах", – зазначила пані Ірина.

До слова, URC2024 є продовженням циклу щорічних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій відбудові України, які відбуваються з початку повномасштабного вторгнення.

Головна мета URC2024 – консолідувати сталу міжнародну підтримку відновлення, відбудови, реформування та модернізації України. Йдеться про екстрену допомогу в задоволенні невідкладних потреб, реалізацію проєктів швидкого відновлення, створення привабливих умов для бізнесу та приватних інвестицій, а також активне залучення громадянського суспільства до процесів відбудови.

Трансляція круглого столу відбувається за підтримки Фонду "Партнерство за сильну Україну"