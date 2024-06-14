Укргазвидобування отримало 100 дизельних електростанцій і очікує додатковий захист від атак РФ

Нафтогаз

102 дизельні електростанції для безперебійної роботи об’єктів отримало Укргазвидобування.

Про це повідомляє преслужба "Нафтогазу".

Як йдеться в повідомленні, профінансувало закупівлю Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Ці станції використовуватимуться як аварійні стаціонарні джерела живлення, що забезпечуватимуть електроенергією ремонтні бази, виробничі установки та верстати, які задіяні у видобутку газу.

Реклама:

USAID також надасть додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку Групи від атак росіян.

Нагадаємо:

АТ "Укртрансгаз" АТ "НАК "Нафтогаз України" 30 травня без торгів уклало угоду з ДП "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони України щодо розробки захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн.

Реклама:

Економічна правда