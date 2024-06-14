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Укргазвидобування отримало 100 дизельних електростанцій і очікує додатковий захист від атак РФ

П'ятниця, 14 червня 2024, 12:22 - Віктор Волокіта
 
Нафтогаз

102 дизельні електростанції для безперебійної роботи об’єктів отримало Укргазвидобування. 

Про це повідомляє преслужба "Нафтогазу". 

Як йдеться в повідомленні, профінансувало закупівлю Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Ці станції використовуватимуться як аварійні стаціонарні джерела живлення, що забезпечуватимуть електроенергією ремонтні бази, виробничі установки та верстати, які задіяні у видобутку газу.

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USAID також надасть додаткові засоби захисту для об’єктів газовидобутку Групи від атак росіян.

Нагадаємо: 

АТ "Укртрансгаз" АТ "НАК "Нафтогаз України" 30 травня без торгів уклало угоду з ДП "Центральний проектний інститут" Міністерства оборони України щодо розробки захисту для своїх об’єктів вартістю 1,16 млн грн. 

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Економічна правда

Укргазвидобування Нафтогаз електроенергія війна
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