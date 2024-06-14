Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у травні зі спеціальною темою: "Про що домовилися в Берліні? Підсумки Ukraine Recovery Conference".

Ukraine Recovery Conference – це щорічний захід, присвячений повоєнному відновленню України. Цьогоріч конференція проходила 11-12 червня у Берліні і зібрала представників урядів, міжнародних організацій, донорів, бізнесу та громадянського суспільства.

На URC обговорювали участь приватного сектору в економічному зростанні України, відновлення людського капіталу, вступ до ЄС та прогрес по реформах.

На заході ми підсумуємо результати конференції і спільно зі запрошеними спікерами розповімо, про що говорили та домовлялися в Берліні.

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Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за травень 2024 року.

Захід відбудеться 14 червня о 16:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.

Розклад події:

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16:00 – 16:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;

16:05 – 16:30 Огляд української економіки у травні, команда ЦЕС;

16:30 – 17:30 Обговорення спеціальної теми.

Запрошені учасники дискусії:

Володимир Кузьо , заступник міністра економіки України;

Марія Репко , заступниця директора Центру економічної стратегії;

Олексій Соболев , заступник міністра економіки України;

Роберт Кірхнер , Заступник керівника German Economic Team, уповноважений представник Berlin Economics.

Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.

Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.

Медіапартнер заходу 一 Економічна правда