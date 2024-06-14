Про що домовилися в Берліні? Підсумки Ukraine Recovery Conference
Центр економічної стратегії (ЦЕС) спільно з German Economic Team (GET) запрошують вас долучитися до огляду економіки у травні зі спеціальною темою: "Про що домовилися в Берліні? Підсумки Ukraine Recovery Conference".
Ukraine Recovery Conference – це щорічний захід, присвячений повоєнному відновленню України. Цьогоріч конференція проходила 11-12 червня у Берліні і зібрала представників урядів, міжнародних організацій, донорів, бізнесу та громадянського суспільства.
На URC обговорювали участь приватного сектору в економічному зростанні України, відновлення людського капіталу, вступ до ЄС та прогрес по реформах.
На заході ми підсумуємо результати конференції і спільно зі запрошеними спікерами розповімо, про що говорили та домовлялися в Берліні.
Традиційно економісти ЦЕС оглянуть основні зміни в економіці країни за травень 2024 року.
Захід відбудеться 14 червня о 16:00 на платформі Zoom. Зареєструватися можна за посиланням.
Розклад події:
16:00 – 16:05 Вступне слово, Гаррі Полушкін, проєктний менеджер GET в Україні;
16:05 – 16:30 Огляд української економіки у травні, команда ЦЕС;
16:30 – 17:30 Обговорення спеціальної теми.
Запрошені учасники дискусії:
- Володимир Кузьо, заступник міністра економіки України;
- Марія Репко, заступниця директора Центру економічної стратегії;
- Олексій Соболев, заступник міністра економіки України;
- Роберт Кірхнер, Заступник керівника German Economic Team, уповноважений представник Berlin Economics.
Модератор: Гліб Вишлінський, виконавчий директор ЦЕС.
Подія проходитиме українською з паралельним перекладом на англійську.
Медіапартнер заходу 一 Економічна правда