Окупанти вночі били по Харківщині: горіли житлові будинки і авто

фото: дснс

Уночі 14 червня російські окупанти завдали авіаударів по прифронтових населених пунктах Харківської області, у результаті чого вирували пожежі, але люди не постраждали.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Сталися руйнації та пожежі у житловому секторі с. Куп'янськ-Вузловий та с. Глушківка Куп'янського району. За різними адресами горіло 3 житлових будинки та легковий автомобіль".

Деталі: Загальна площа пожеж − близько 200 кв.м.

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За даними служби, жертв і постраждалих немає.

Передісторія:

В ніч 14 червня Росія завдала комбінованого удару з повітря по Україні, випустивши 14 ракет і 17 дронів-камікадзе, ППО України знищила 7 ворожих ракет і 17 БПЛА.

Українська правда

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