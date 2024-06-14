Як купити криптовалюту: гайд на 2024

Біткоїн продовжує шокувати криптоінвесторів і переживати просто нечуване зростання — станом на кінець червня 2024 року монета торгується по $71 тис., а обсяг капіталізації активу майже досягає $1,5 трлн. Загалом сьогодні існує близько 20 000 криптовалют, а світова капіталізація крипторинку становить майже $3 трлн.

Порівняння бірж та обмінників

Сьогодні є різні види криптомайданчиків, але найпопулярнішими з них залишаються два типи сервісів — криптовалютні біржі та онлайн-обмінники. Вони зручні, функціональні та пропонують хороші можливості для покупки цифрових активів.

Якщо говорити коротко, то біржі призначені для повноцінного професійного трейдингу, а обмінники — для простого та швидкого обміну фіату на крипту і навпаки. Перші чудово підходять для великих транзакцій, а другі — для операцій з відносно невеликими сумами.

Криптовалютна біржа працює аналогічно до фондової та пропонує такі переваги для користувачів:

просунутий інструментарій для криптоінвестування;

широкий вибір активів і підтримка навіть рідкісних монет;

великий функціонал для заробітку та можливість отримання пасивного доходу;

висока ліквідність;

можливість обміну не за ринковим курсом, а за встановленим користувачем;

велика кількість платіжних методів, що підтримуються.

Онлайн-обмінники працюють за принципом класичних пунктів обміну валют і пропонують такі переваги для користувачів:

високий рівень безпеки;

висока швидкість здійснення транзакцій;

порівняно вигідні умови обміну;

зручний і зрозумілий алгоритм роботи;

проста купівля криптовалюти;

швидка реєстрація та опціональна верифікація;

порівняно невисокі комісії.

Загалом вибір між криптобіржею та онлайн-обмінником залежить від ваших задач і бажаного сценарію покупки криптовалюти, але незалежно від типу сервісу, головне — вибрати надійний, безпечний і перевірений майданчик.

Як вибрати сервіс

За різними даними лише криптобірж сьогодні налічується від 300 до 500, а онлайн-обмінників — разів у сто більше. Сервісів, як бачимо, багато, але не всім із них можна довіряти. Саме тому розумніше та безпечніше — скористатися моніторинговими сервісами, а не шукати платформу самостійно вручну. Функціонал таких моніторингів дозволяє вибрати біржу або обмінник за всіма головними параметрами, а в основі відбору сервісів — лише перевірені дані, реальні відгуки клієнтів та експертний аналіз.

Нещодавно на ринку таких сервісів успіхом користувалися тільки москальські моніторинги. Сьогодні ж у нас є набагато більш гідні українські аналоги — першим і одним із найкращих серед яких є Scanbit. Цей моніторинговий майданчик оцінює криптосервіси за критеріями репутації, функціональності, безпеки, публічності, зручності та дозволяє вибрати найкращу біржу або оптимальний обмінник, сортуючи сервіси за рейтингом довіри, вигодою та кількістю відгуків.

Добірка сервісів для обміну криптовалют

Вибір дійсно хорошого майданчика для покупки криптовалюти може стати непростим і трудомістким завданням, і щоб допомогти вам знайти найкращу платформу, ми пропонуємо ознайомитися з добіркою топових сервісів від нашої редакції.

WhiteBit

WhiteBit — українська криптобіржа, яка є однією з найбільших у Європі та однією з провідних у світі. Торговий майданчик присутній на ринку з 2018 року, має понад 4 мільйони користувачів у різних країнах, підтримує понад 270 активів, пропонує для роботи понад 250 валютних пар.

ChangeIt

ChangeIt — один із найкращих онлайн-обмінників для роботи з криптовалютою на ринку України. Сервіс створений командою українських розробників та орієнтований саме на українських користувачів. Криптообмінник успішно працює з 2018 року, з криптовалют підтримує BTC, ETH, USDT, LTC, DOGE і DASH, а з фіату — лише гривню, що дозволяє утримувати найвигідніші курси обміну завдяки вузькій спеціалізації.

Яку криптовалюту вибрати для покупки у 2024

Перш ніж інвестувати в криптовалюту, важливо знайти той актив, який найкраще відповідає вашим фінансовим цілям і очікуванням. Щоб допомогти вам у процесі прийняття рішення, ми зібрали найкращі криптовалюти 2024 року, виходячи з їхнього інвестиційного потенціалу, доступності, технології блокчейну та багато чого іншого.

Найкращий в цілому: Bitcoin

Найкраща блокчейн-платформа: Ethereum

Найкращий стейблкоїн: Tether

Найкраща службова монета: Binance Coin

Найкращий актив за швидкістю транзакцій: Solana

Найкращий актив для глобальних платежів: XRP

Найкраща дослідницька платформа: Cardano

Найкращий актив для масштабованості: Avalanche

Кращими криптовалютами для інвестицій у 2024 році, на нашу думку, є Bitcoin, Ethereum, Injective, Solana, XRP, Uniswap, BNB, Mina Protocol, Cosmos, Litecoin, Shiba Inu, Sui.