Вакантність на комунальних підприємствах ЖКГ сягає 50% – Пантелеєв

Середня вакантність в "Київтеплоенерго", "Київводоканалі" та інших підприємствах зі сфери ЖКГ доходить до 50%, близько тисячі працівників мобілізовані до Збройних сил.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю ЕП.

"Житлово-комунальній сфері завжди бракувало персоналу, особливо зварювальників, слюсарів, трактористів, водіїв сміттєвозів та екскаваторів. Зараз ситуація ще гірша. Тому навантаження на тих людей, які залишилися, можете уявити", – заявив чиновник.

За його словами, сфера житлово-комунального господарства в останні радянські роки і на початку 1990-их років "була недолюблена". "Вона фінансувалась за залишковим принципом, тому накопичувалося багато проблем, які стають невідворотно критичними. Хочеш не хочеш, їх треба вирішувати", – сказав Пантелеєв.

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Економічна правда

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