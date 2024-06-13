Київ втричі зменшив обсяг планової заміни труб опалення

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Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" замінює по 40-55 кілометрів мереж опалення на рік, хоча до великої війни замінювало по 100-150 км.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю ЕП.

"Минулого року замінили понад 40 кілометрів, в 2022 році – 50 км. В цьому році замінимо 55 кілометрів. Тобто втричі менше, ніж до великої війни. Це пов'язано з обмеженням фінансових ресурсів, а також з пріоритетами інвестування коштів. Сьогодні основним пріоритетом є спроможність виробляти теплову електроенергію, а також захист об'єктів", – заявив Пантелеєв.

За його словами, номінальне зростання бюджету Києва з 60 до 85 мільярдів гривень за кілька років не призвело до пропорційного збільшення видатків на оновлення тепломереж і модернізацію ЖКГ. Він зазначив, що одним із основних напрямків, куди спрямовуються кошти, – допомога Збройним Силам.

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Пантелеєв заперечив, що сфера житлово-комунального господарства у Києві фінансується за залишковим принципом і заявив, що для міського голови Віталія Кличка напрямок ЖКГ "входить в топ-3–топ-4 пріоритетів".

Детальніше читайте за посиланням: Заступник Кличка Петро Пантелеєв: Ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей всім бажаючим. Я не жартую

Економічна правда

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