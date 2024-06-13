Київська міськрада забороняє торгівлю сигаретами в МАФах 

Київська міська рада вирішила впродовж двох років суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів в них.

За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає LIGA.net.

Видання зазначає, що наразі у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення.

Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

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"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко (Європейська солідарність).

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"Просив би колег у додатку №3 прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – сказав він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат. Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.

Економічна правда