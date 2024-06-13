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Київська міськрада забороняє торгівлю сигаретами в МАФах 

Четвер, 13 червня 2024, 16:50 - Віктор Волокіта

Київська міська рада вирішила впродовж двох років суттєво зменшити кількість тимчасових споруд (МАФів) у Києві, а також заборонити продаж тютюнових виробів в них.

За таке рішення депутати проголосували на засіданні 13 червня, передає LIGA.net.

Видання зазначає, що наразі у Києві налічується близько 10 000 тимчасових споруд різного призначення. 

Столиця планує зменшити кількість кіосків приблизно до 2500 і запустити електронні торги на право торгівлі у таких спорудах через систему Prozorro.Продажі.

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"74% киян вважають, що необхідно зменшити кількість МАФів, а 81% вважає, що необхідно продавати право на торгівлю у тимчасових спорудах виключено через систему Prozorro.Продажі", – сказав на засіданні Київради директор Департаменту територіального контролю Михайло Буділов.

Він вважає, що це буде революційний для Києва проєкт.

Проєкт рішення спочатку не передбачав заборону на торгівлю сигаретами в МАФах. Таку правку з голосу вніс депутат Олександр Міщенко (Європейська солідарність). 

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"Просив би колег у додатку №3 прибрати слова "та підакцизних товарів (тютюнових виробів)". Я вважаю, що не повинні сигарети продаватись в кіосках", – сказав він.

Поправку Міщенка підтримав 71 депутат.  Загалом рішення "Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових споруд" підтримали 82 депутати.

Економічна правда

тютюн Київ Київрада МАФи
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