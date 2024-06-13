В КМДА пояснили, чому зі змішувачів тече іржава або зеленувата вода

Іржавий або зеленуватий відтінок води в мережі водопостачання може бути пов'язаний з поганим станом труб або великим вмістом реагентів для очистки води.

Про це розповів заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю ЕП.

"Сказати, що у нас вода вся зелена і так далі – такого немає. Вода відповідає українським СНіПам (будівельним нормам і правилам – ред). Відтінок може бути через стан труб. До того ж, влітку використовується набагато більше реагентів", – заявив Пантелеєв.

Заступник Віталія Кличка розповів, що система водопостачання базується на заборах води з великих річок і артезіанських джерел. Пантелеєв визнав, що були питання щодо вмісту заліза саме у тій воді, що видобувалась зі свердловини, зокрема на Оболоні.

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Він нагадав, що тариф на воду залишається незмінним, при тому що складові тарифу – вартість електроенергії і вартість реагентів – зростають.

Детальніше читайте за посиланням: Заступник Кличка Петро Пантелеєв: Ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей всім бажаючим. Я не жартую

Економічна правда

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