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Уряд погодив створення в "Дії" кабінету пацієнта: деталі

Четвер, 13 червня 2024, 16:11 - Артур Крижний
 
Дія

Уряд погодив створення в "Дії" так званого "кабінету пацієнта", який дозволить переглядати та обмінюватися медичною інформацією користувача.

Про це йдеться у постанові Кабміну, яке є у розпорядженні ЕП.

Зазначається, що до порталу та мобільного застосунку "Дія" додадуть перегляд та обмін медичною інформацією про користувача з центральної бази електронної системи охорони здоров'я.

У пояснювальній записці до постанови вказано, що вона розроблена з метою нормативного врегулювання доступу користувача до функціональних можливостей електронної системи охорони здоров'я засобами порталу "Дія".

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що в "Дії" запустять "Кабінет пацієнта" і медичні push-повідомлення.

Економічна правда.

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Дія уряд
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