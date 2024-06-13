Поєднання сучасного дизайну та надійності у холодильниках Haier

Зараз холодильник — це не просто девайс для зберігання продуктів та напоїв, це чи не найважливіша техніка на кухні, що здатна зробити цей простір більш надихаючим та стильним.

Холодильники Haier зі звичайних побутових девайсів переходять у зовсім іншу площину. Не просто місце для зберігання продуктів, а простір для експериментів та фантазії завдяки місткості та ергономіці відділів. Тож давайте розберемося, як вибрати холодильник цього бренду, щоб він вписався в інтер’єр саме вашої кухні.

Конструкція холодильників: елегантна ергономіка для функціонального простору

Досягнення Haier вражають: 15 років поспіль бренд №1 у світі по виробництву великої побутової техніки, місце в списку Fortune Global 500, безліч дизайнерських та технічних нагород, попит у преміальному сегменті техніки. З Haier ви можете вибрати потрібну модель серед:

Side-by-side;

трьохдверних холодильників серії 3D ;

багатодверних холодильників;

винних шаф.

Найбільші за розмірами в списку холодильники Side-by-side — девайси, у котрих морозильна та холодильна камери розташовуються поряд та мають вертикальні двері.

Попри феноменальну місткість та великий об’єм морозильної камери, максимальна ширина корпусу становить усього 90 см. Багатодверні моделі мають ширину до 83 см. 3D-холодильники з трьома дверцятами — 60 та 70 см. Винні шафи, що повністю імітують мікроклімат та умови зберігання вина як у спеціальних льохах, з шириною всього 50 см.

Особливості холодильників — фактори, що підвищують зручність користування

Продумана до дрібниць техніка — це не лише про естетику та кольори, це передусім зручність для користувача, доведена до абсолюту. До таких функціональних рішень відносять:

тиха робота — інверторні компресори працюють тихо, непомітно та без зайвих вібрацій;

нові технології освітлення — холодильники Haier мають LED-підсвітку, що розташована по всій задній стінці або ж верхнє підсвічування;

окремі зони, розташовані за продуманою ергономікою. Наприклад, ви самі можете регулювати температуру у MyZone, а Humidity Zone відповідає за практичну зону вологості з технологією HCS, що досягає рівню вологості 90 %.

Користуватися холодильниками Haier зручно незалежно від моделі та кількості дверей.

Гармонія стилю — продумана естетика, що доповнює ваш інтер’єр

Інноваційні холодильники Haier зроблені так, щоб доповнювати дизайн будь-якої кухні. Якщо ви вибираєте пристрій для вина, то отримуєте прозорі дверцята — ви відразу бачите всі пляшки добре завдяки 3D-освітленню.

Що стосується холодильників для продуктів, то тут головне та виправдане рішення — поверхня, на якій не залишаються відбитки пальців. Майже всі девайси мають сенсорну панель управління на дверцятах, але також налаштовувати систему та функції можливо за допомогою фірмового мобільного застосунку hOn.

Фірмові технології Haier — зберігайте продукти ефективніше та простіше

Унікальні технології, що виводять зберігання продуктів на новий рівень — ще одна важлива складова цієї техніки. Можна виділити такі інновації:

запатентована технологія природної циркуляції повітря Natural Airflow у винних шафах, що гарантує правильний рівень вологості 50–70 % для довгого і правильного зберігання пляшок;

використання фільтрів із вугіллям для холодильників для вина, щоб створити правильний мікроклімат у камері;

Multi Air Flow — спеціальна система постійної циркуляції холодного повітря, що дає змогу довго зберігати продукти свіжими;

технологія Total No Frost, що запобігає утворенню льоду та інею в камерах та на дверцятах, тепер вам більше не доведеться розморожувати морозильний відсік;

тихий інвертор нового типу, що також економить електроенергію та на який діє гарантія 15 років;

антибактеріальна система ABT, яка поєднує діоксид титану та УФ-лампу для знищення 99,9% шкідливих бактерій та мікробів.

Холодильники Haier — це поєднання вишуканості, особливої естетики з унікальними технологіями та матеріалами.