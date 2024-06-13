Міжнародні партнери допоможуть Ощадбанку, щоб бізнес мав доступніше фінансування
Ощадбанк та німецька урядова компанія міжнародного співробітництва GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) домовились про надання банку всебічної спеціалізованої технічної та фінансової допомоги.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У повідомленні йдеться, що допомога буде спрямована на розширення доступу мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) до фінансових послуг.
Ощадбанк отримає пакет допомоги, що передбачає зокрема:
- технічну підтримку з таких питань, як рейтинг кредитів і ризиків, адаптація послуг і продуктів для різних сегментів клієнтів, управління кредитним портфелем та інструменти управління ризиками ESG;
- підтримку від German Sparkassenstiftung у впровадженні додаткового механізму грантів;
- фінансову та технічну допомогу для організації та участі в навчальних програмах, заходах для розвитку компетенцій, які допоможуть розширити портфель ММСБ та супутніх послуг;
- підтримку у сфері міжнародного співробітництва та залучення партнерів GIZ для співпраці з Ощадом;
- обмін кращими практиками та створення синергії з іншими учасниками та стейхолдерами ринку;
- консалтинг для клієнтів ММСБ щодо експорту та покращення ефективності бізнесу;
- консалтинг для топменеджменту Ощадбанку щодо директив ЄС та ЄЦБ і впровадження ESG з метою полегшення адаптації до вимог ЄС.
"Ми прагнемо зміцнити інституційну спроможність наших банків-партнерів для кращого обслуговування малих і середніх підприємств. Таким чином ми полегшуємо доступ бізнесу до банківських послуг, тим самим підвищуючи його стійкість і конкурентоспроможність", – зазначив Хаген Еттнер, співдиректор програми "Застосування та імплементація Угоди про асоціацію між ЄС та Україною у сфері торгівлі", GIZ.
"Відповідний меморандум підписали представники Ощадбанку та GIZ під час Ukraine Recovery Conference – URC2024, міжнародної конференції з питань відновлення України, що відбулась 11 та 12 червня в Берліні", - зазначили в Ощадбанку.
Нагадаємо:
Ощадбанк торік отримав рекордні 6 мільярдів чистого прибутку.
Економічна правда