Судитимуть учасників 2-х схем розкрадання 55 мільйонів на пальному для "Укрспирту"

Прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно 7 учасників злочинної схеми реалізації на ДП "Укрспирт" за завищеними цінами палива, внаслідок чого державному підприємству завдано збитки на суму понад 55 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Як йдеться в повідомленні, встановлено, що службові особи ДП "Укрспирт" вступили у змову з представниками приватних фірм та за винагороду здійснювали закупівлю палива за завищеними цінами.

Так, за однією зі злочинних схем, підприємці самостійно виробляли паливо, проте реалізовували його за цінами вище ніж ринкові державному підприємству як таке, що нібито було придбане у виробників.

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За іншою схемою, паливо придбавали безпосередньо у пов’язаного підприємства-виробника та також реалізовували його ДП "Укрспирт" за завищеними цінами.

У пресслужбі повідомили, що 30 травня 2023 року повідомлено про підозру учасника схеми. Дії трьох службових осіб ДП "Укрспирт", двох підприємців та двох бухгалтерів приватних товариств кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

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Економічна правда





