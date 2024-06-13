У Кличка розповіли, чи працюватимуть світлофори під час блекаутів

ANATOLII STEPANOV/AFP via Getty Images

Київська міська державна адміністрація поставить 50 систем резервного живлення на ключові світлофорні об'єкти, щоб вони працювали під час вимкнень електроенергії.

Про це заявив заступник київського міського голови Петро Пантелеєв в інтерв'ю ЕП.

"Ми вже закуповуємо спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху", – заявив Пантелеєв.

За його словами, Патрульна поліція склала список із 40-ка пріоритетних і складних перехресть, де забезпечити живлення треба в першу чергу.

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Заступник Віталія Кличка додав, що КМДА не оснащуватиме світлофори сонячними панелями, оскільки їхня ефективність взимку становитиме лише 10-15%.

Детальніше читайте за посиланням: Заступник Кличка Петро Пантелеєв: Ми покриємо 75% вартості генераторів, інверторів і сонячних панелей всім бажаючим. Я не жартую

Економічна правда

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