Акціонери Tesla проголосували за виплату у 56 мільярдів доларів Ілону Маску

Акціонери Tesla проголосували за затвердження пакета оплати праці Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів і перенесення юридичної адреси виробника електромобілів в Техас.

Про це повідомив генеральний директор компанії в соціальних мережах, пише агентство Reuters.

"Дякую за вашу підтримку!"? - сказав Маск у своєму пості на X.

Схвалення переважною більшістю акціонерів найбільших умов винагороди в корпоративній історії США може розвіяти занепокоєння інвесторів щодо майбутнього Маска в компанії, а також надати виробнику електромобілів рушій в його боротьбі за скасування судового рішення про анулювання зарплатного пакета.

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"Навіть якщо акціонери схвалять старий пакет, неясно, чи визнає суд Делавера це голосування дійсним", - сказав Адам Бадаві, професор права в Каліфорнійському університеті в Берклі.

Результат буде оголошено на зустрічі в штаб-квартирі Tesla в Техасі о 16:30 (21:30 за Гринвічем).

Особа, знайома з попередніми результатами голосування, повідомила, що комбінація голосів великих інституційних інвесторів та роздрібних інвесторів дала перевагу результату "так" над "ні".

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Великі довірені фірми Glass Lewis та Institutional Shareholder Services (ISS) закликали акціонерів відхилити зарплатний пакет, а великі інвестори, в тому числі Норвезький суверенний фонд, заявили, що голосуватимуть проти.

Акціонери можуть змінити своє рішення до початку річних зборів.

Акціонери Tesla також голосують за інші пропозиції, включаючи перенесення юридичної штаб-квартири зі штату Делавер до Техасу, а також переобрання двох членів ради директорів: брата Ілона Маска Кімбала Маска та Джеймса Мердока.

Нагадаємо:

Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів.

Економічна правда.