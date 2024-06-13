Акціонери Tesla проголосували за виплату у 56 мільярдів доларів Ілону Маску
Акціонери Tesla проголосували за затвердження пакета оплати праці Ілона Маска в розмірі 56 мільярдів доларів і перенесення юридичної адреси виробника електромобілів в Техас.
Про це повідомив генеральний директор компанії в соціальних мережах, пише агентство Reuters.
"Дякую за вашу підтримку!"? - сказав Маск у своєму пості на X.
Схвалення переважною більшістю акціонерів найбільших умов винагороди в корпоративній історії США може розвіяти занепокоєння інвесторів щодо майбутнього Маска в компанії, а також надати виробнику електромобілів рушій в його боротьбі за скасування судового рішення про анулювання зарплатного пакета.
"Навіть якщо акціонери схвалять старий пакет, неясно, чи визнає суд Делавера це голосування дійсним", - сказав Адам Бадаві, професор права в Каліфорнійському університеті в Берклі.
Результат буде оголошено на зустрічі в штаб-квартирі Tesla в Техасі о 16:30 (21:30 за Гринвічем).
Особа, знайома з попередніми результатами голосування, повідомила, що комбінація голосів великих інституційних інвесторів та роздрібних інвесторів дала перевагу результату "так" над "ні".
Великі довірені фірми Glass Lewis та Institutional Shareholder Services (ISS) закликали акціонерів відхилити зарплатний пакет, а великі інвестори, в тому числі Норвезький суверенний фонд, заявили, що голосуватимуть проти.
Акціонери можуть змінити своє рішення до початку річних зборів.
Акціонери Tesla також голосують за інші пропозиції, включаючи перенесення юридичної штаб-квартири зі штату Делавер до Техасу, а також переобрання двох членів ради директорів: брата Ілона Маска Кімбала Маска та Джеймса Мердока.
Нагадаємо:
Акціонерів Tesla застерігають, що Ілон Маск може піти з компанії, якщо вони не заплатять йому $56 мільярдів.
Економічна правда.