ЄС може запровадити обмеження на імпорт російської металургії аналогічні до аграрних – Качка

Європейський Союз може запровадити заборонні тарифи на імпорт продуктів металургії з Росії та Білорусі. Схожі обмеження ЄС вже з 1 липня почнуть діяти щодо російських та білоруських сільськогосподарських товарів.

Про це повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка в інтерв’ю Forbes Ukraine.

Торік Євросоюз імпортував 4,8 млн тонн російської продукції ГМК на 2,4 млрд євро, свідчать дані Євростату.

Запроваджені 30 травня обмежувальні заходи Євросоюзу щодо російських та білоруських сільськогосподарських продуктів вже з 1 липня фактично призупинить імпорт цих продуктів до країн блоку, повідомив Качка.

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Постанова Ради ЄС підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з Росії та Білорусі до 95 євро за тонну у більшості випадків.

Качка пояснив, що "це дуже гарне рішення", оскільки на відміну від санкцій не носить безпекового характеру.

"Там немає гуманітарних питань, якими дуже маніпулює Росія. Рішення ніяк не впливає на постачання харчів на світові ринки, особливо на Глобальний Південь", – додав він.

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При цьому рішення знімає напругу між Україною та європейськими фермерами, зазначив торгпред України. Проблеми для польських і французьких виробників створювала саме присутність на ринку ЄС російських агротоварів, а не українських, нагадав він.

Такий самий інструмент у майбутньому може використовуватися й щодо тиску на металургійну продукцію з Росії. Тараса Качка пояснив, що частина сталеварних потужностей всередині ЄС фактично можуть існувати лише завдяки сировині з РФ, тож це питання досить чутливе.

"Але, на нашу думку, підтримувати такі зв’язки аморально, тому працюємо, щоб заміщати російський металургійний експорт в ЄС продукцією з України", – додав заступник міністра економіки.

Нагадаємо:

Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти російського нафтотранспортного гіганта ПАТ "Совкомфлот", щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну проти України.